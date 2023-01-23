『【HIPHOP】HEADGEAR CLASSICS BELLY スタジャン【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月08日 07時 19分に出品され05月08日 07時 19分に終了予定です。即決価格は12,155円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ラッパーEric.B.JrがMVで着用したスタジアムジャンパー

ギラつき感が半端じゃないです。



表面はサテン

裏地は中綿キルティング



USラッパーNAS & 故DMX

競演映画「BELLY」をモチーフにしたアウターです。

オーバーサイズではないので

今のHIPHOPファッションとして着こなせます。



コンディションは私的着用はしておらず

自宅保管後の商品となります。タグ付きです（写真⑤）



国産アパレルではなかなか見ない派手さ

クラブ用の1着にいかがでしょうか。



■アーティスト

NAS DMX



■カラー、タイプ

ブラック（黒）

バックプリント



■サイズ

L



【実寸サイズ】

着丈：72cm

肩幅：53cm

身幅：60cm

袖丈：64cm



※購入元は日本流通自主管理協会加盟店（AACD）で 二次検品を経た商品です。



■配送

商品はご注文から48時間以内に、らくらくメルカリ便（宅急便）でお送りさせて頂きます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【HIPHOP】HEADGEAR

CLASSICS

BELLY

スタジャン