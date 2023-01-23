『70s vintage 襟付きシングル クラフトレザー 36 talon【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 06時 22分に出品され03月27日 06時 22分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在442件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 70s頃の襟付きシングルライダースの形をしたレザージャケットになります。

タグが無いため、詳細は不明ですが、かなりカッコいい形をしています。

背中のプリーツもダブルで入っていたり、胸ポケもライダースさながら、斜めに付いていたり、デザインもこの時代のクラフトレザーを沸騰させます。

状態は着用感はありますが、酷い傷等は入ってなく、そこそこいいと思います。ジッパーは全てtalon 裏地の左右の下が少しダメージあり。

着丈62cm 身幅50cm 肩幅40cm 袖丈59cm 着用感としては36位かと。

素人採寸につきNR/NCで宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 70s

vintage

襟付きシングル クラフトレザー 36

talon