『THE NORTH FACE マウンテンパーカー XXLサイズ US限定モデル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 03時 30分に出品され03月19日 03時 30分に終了予定です。即決価格は10,218円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 THE NORTH FACE - ANTORA RAIN HOODIE XXLサイズ



US限定モデルになります。

日本未発売のデザインなので他とかぶりません☆



素材

SHELL:100% NYLOM

COATING/POLYURETANE

LINING:100% POLYESTER



柄・色

NEW TAUPE GREEN / DPGRS GREEN



平置きにて計測しております。



着丈 82cm 身幅73cm ゆき丈100cm



・標準フィット

・防水透湿性に優れた「DRYVENT」採用（下記参照）

・フルジップ、ハイネックフード仕様

・フード、裾「調節可能なドローコード付き」

・左胸、右後ろ肩「ハーフドームロゴプリント」

・左袖「DRYVENT ロゴプリント」

・両サイド「ジッパー式ポケット」

・両袖口「ゴム搭載」

・春、夏、秋、そして登山にかけて一枚羽織るのにピッタリ。

・タウンユースはもちろん、アウトドアやレジャーにもオススメ



【DRYVENT仕様】（撥水素材)

最高レベルの透湿性と通気性を持つ防水膜DryVent採用。

着用した瞬間から感じる快適さはDryVentの最大の特徴です。

水蒸気はスムーズに通過させながら水は一切通さない、

雨にも強く、レインウェアーとしても最適です。



正規品本物保証「ノースフェイス正規ホログラムシール付」内側タグに付いております。



アウトドア キャンプ スノーボード スキー ダンス ヒップホップ レゲエ など様々なシーンで使えます♪



supreme HUF X-LARGE X-GIRL NIKE adidas STUSSY NEW ERA RVCA BILLABONG ビラボン Hurley Ron Herman ロンハーマン VOLCOM ボルコム OFF-WHITE Carhartt メンズライク NANGA CAMP DOD 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

マウンテンパーカー XXLサイズ

US限定モデル