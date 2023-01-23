『COACH コーチ スヌーピー コラボ トートバッグ シグネチャー 未使用品【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月04日 16時 32分に出品され05月04日 16時 32分に終了予定です。即決価格は11,505円に設定されています。現在191件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆ブランド

COACH コーチ フィールドトートバッグ ショルダーバッグ



◆商品の特長

コーチ COACHのバッグ フィールドトートバッグです。

オシャレなフィールドトートバッグです。ショルダー付属で2wayで利用可能です。COACH 定番のシグネチャー柄にスヌーピーがパッチワークされていてとても可愛いです♩



◆商品の状態

未使用



◆仕様

・開閉種別：オープン

・内部様式：ファスナーポケット×1

・スナップ開閉、裏地付き

・ハンドルから本体まで10.5cm

・取り外し可能ストラップ、肩から本体までの長さ57cm（ショルダー&斜め掛けの2WAY仕様）

・お好みで別売りストラップに付け替えてアレンジいただけます。

・底鋲 x 4

・コーチ長財布収納可能



◆素材

PVC×レザー



◆サイズ(cm)※誤差があります

約縦20cm x 横22cm x マチ11cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ COACH

コーチ

スヌーピー コラボ トートバッグ シグネチャー 未使用品