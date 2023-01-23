『送料込み＊TOSHIBA 40型TV 2023年製＊1105-6【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 22時 11分に出品され04月19日 22時 11分に終了予定です。即決価格は16,330円に設定されています。現在307件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ！！！！プロフィール必読！！！！！



表示性能

種類

フルハイビジョン液晶テレビ

画面サイズ

40 V型(インチ)

画素数 1920x1080

映像処理エンジン

レグザエンジン Power Drive

バックライト

直下型LEDバックライト



チューナー

地上デジタル 2

BSデジタル/110度CSデジタル 2



録画・再生機能

録画機能

外付けHDD

自動録画機能 ○

早見再生 1.5 倍速



便利機能

スマートスピーカー連携

Google アシスタント

Amazon Alexa

接続端子

HDMI端子

2端子

ARC対応

USB端子

2(録画専用1/汎用1)

光デジタル音声出力端子

1

LAN端子

1

ヘッドホン出力端子

○

基本仕様

視聴距離(目安)

1.5 m

消費電力

70 W

待機時消費電力

0.4 W

ゲームモード

○

音質性能

音声実用最大出力

14 W

スピーカー数

フルレンジ：2個

サイズ・重量

幅x高さx奥行 905x553x178 mm

重量6.5 kg



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※商品説明は全てサイト引用となります。当方でお調べしても全ての質問にお答えでき無い場合もございます。詳しい商品情報等に関しましては、必ずお客様ご自身で商品の型番でネット検索して頂き、ご納得の上でご購入下さい。



40型液晶テレビ

◎東芝

◎2023年製

◎型番 40V34

◎清掃、動作確認済み



【付属品】

画像通り

本体、リモコン



【コンディション】

テレビ本体に大きく目立つ傷汚れの無い、一般的な中古品です。

※中古品にご理解無く新品同等のレベルをお求めの方や神経質な方のご購入はご遠慮下さい。



【配送方法】

梱包・発送たのメル便

(ヤマトらくらく家財便)

宅内指定場所までの配送なので

女性でも安心です♪♪

※購入後の住所変更はできません。購入前に登録住所の確認をお願いいたします。



送料無料でこの価格の為

お値引き不可となります！

セット購入は割引きさせて頂きます(*^^*) 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 37～40インチ ブランド: トウシバ