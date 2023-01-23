『Barbour BEDALE クラシックフィット ウォッシュドジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 12時 10分に出品され03月18日 12時 10分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在404件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

Barbourは、耐久性とスタイルを兼ね備えたアウターウェアで知られています。このジャケットは、特にアウトドアやカジュアルなシーンに最適です。



【素材と快適さ】

外側はコットン製で、内側はファー仕立て。これにより、暖かさと快適さを提供し、寒い季節にも対応可能です。



【デザインと状態】

ダークグリーンの色合いにコーデュロイの襟が特徴的で、クラシックな印象を与えます。使用感があり、袖に汚れがありますが、全体的にまだまだ使用可能です。



- ブランド: Barbour

- サイズ:38

- 素材: 外側：コットン、内側：ファー

- 状態: 使用感あり（袖に汚れ）※写真拡大箇所

- デザイン: コーデュロイの襟 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Barbour

BEDALE

クラシックフィット

ウォッシュドジャケット