『ZOOM R12【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 23時 26分に出品され05月15日 23時 26分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 zoomのMTR(マルチトラックレコーダー)です。



2、3回使用しましたが、目立った傷や汚れはありません。SDカードは付属しておりません。動作確認済みです(写真4枚目)



箱、アダプター、クイックツアー(簡易的な説明書)付属しております。詳細な説明書はzoomのHPから確認できます。即購入okです。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>配信機器・PA機器・レコーディング機器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ズーム