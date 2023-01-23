『1ドア冷凍庫 31L 2024年製 ノンフロン PF-A31FD 小型 冷蔵庫【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 09時 15分に出品され03月21日 09時 15分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在614件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 温度調節つまみを回す事により、冷凍・冷蔵の切り替えが可能です。



本体には目立った傷や汚れ、臭い等は無く、動作も良好です。



取扱説明書に少し汚れがあります。



宅急便160サイズ送料込みです。



【コンパクトデザイン】

この冷凍庫は、ホワイトのシンプルなデザインで、どんなインテリアにもマッチします。スペースを取らないコンパクトなサイズで、限られたスペースにも最適です。



【高効率冷却】

コンプレッサー式の冷却方式を採用しており、効率的に冷却を行います。食材を新鮮に保つための信頼性の高い選択肢です。



【使いやすい】

付属の取扱説明書により、簡単に設置・操作が可能です。未使用に近い状態で、安心してご使用いただけます。



- 色: ホワイト

- 型番: PF-A31FD

- 電源コード: 1m80cm

- 冷却方式: コンプレッサー式

- 付属品: 取扱説明書、製氷皿、霜取りヘラ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>冷蔵庫・冷凍庫 商品の状態: 目立った傷や汚れなし