『PLST タイロッケンコート ロングコート ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 17時 28分に出品され04月14日 17時 28分に終了予定です。即決価格は7,453円に設定されています。現在898件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 PLST

タイロッケンコート（裏地付き）

黒

定価 21,000円



着丈 約112cm



シルエットがとてもきれいでシワになりにくいです＊



家で洗濯可能です。

コンパクトにして発送しますのでご了承ください。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: プラステ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ PLST

タイロッケンコート ロングコート ブラック