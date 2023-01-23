『YAMADA SELECT YRZC09H1 2ドア冷蔵庫 (87L・右開き)【お歳暮】』はヤフオクでから04月22日 19時 56分に出品され04月22日 19時 56分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用です。

購入したのですが、諸事情があって使用しない事になった為自宅保管しています。





YAMADA SELECT(ヤマダセレクト) YRZC09H1 2ドア冷蔵庫 (87L・右開き) シルバー



YAMADA SELECT(ヤマダセレクト) YRZC09H1 2ドア冷蔵庫 (87L・右開き) シルバー

発売日：2020年8月上旬



●直冷式冷蔵庫

パーソナルユースに最適



●耐熱100℃トップテーブル

電子レンジやトースター置きに



●ノンフロン

地球にやさしいエコ設計





【仕様】

制御方式：直冷

年間消費電力量：202kWh／年

電圧：100V／50Hz 60Hz

定格消費電力（電動機）50／60Hz：50W

省エネ達成率（目標年度2021年度）：100%

冷媒種類：R600A

騒音値：25．2db

外形寸法（幅＊奥行き＊高さ）：478×505×850mm

本体質量：25kg

総容量：87L

冷凍室容量：26L

冷蔵室容量：61L

電源コード長：1．8m

ドア枚数：2枚

ドア開閉タイプ：右ヒンジ

付属品：製氷皿、貯氷皿、霜取り用ヘラ、卵置きケース

年間電気代（円／年）：6,262円



一人暮らし用

冷蔵庫 冷凍庫 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>冷蔵庫・冷凍庫 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヤマダデンキ