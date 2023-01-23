『YAMADA SELECT YRZC09H1 2ドア冷蔵庫 (87L・右開き)【お歳暮】』はヤフオクでから04月22日 19時 56分に出品され04月22日 19時 56分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>冷蔵庫・冷凍庫
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ヤマダデンキ
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落札価格9750円
713 入札履歴
終了
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