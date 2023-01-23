『和装バッグ 利休バック 金襴織物 花柄 ウサギ柄 44-1【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 03時 33分に出品され04月27日 03時 33分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在694件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
【着物と帯 時流】N24351◇正絹 八寸名古屋帯◇花うさぎ 未使用品 開き仕立
¥ 10374
手刺繍名古屋帯
¥ 40800
極上の未使用2点セット♡豪華♡総刺繍♡正絹黒留袖・西陣織服部織物製正絹袋帯
¥ 39900
色留袖 一ツ紋 九枚笹 風景 松 桜 菊 正絹 裄67.5 身丈164 袖49
¥ 9750
双◆名古屋帯 アンティーク リメイク用 百合 正絹 幅30.5 長さ336.5
¥ 9750
専用帯100●陰山織物謹製箔屋清兵衛高級 正絹 悠久の美 名物裂文様 全通 袋帯
¥ 9750
花柄和装用ポーチ 赤
¥ 4600000
SO-599 京袋帯 六通 正絹 華唐草 兎 菱 高級 カジュアル
¥ 9984
N-771◆美品未着用 夏単衣 薄物『ブラック×乱菊』洗える夏着物 小紋 着物
¥ 10250
❣️紬汕頭刺繍 袋帯❣️
¥ 13000
和装 草履バッグセット 帯地 黒×金 3枚芯 フリーサイズ k19-5
¥ 9620
浴衣 有松鳴海絞り 渦巻き 花模様 白 ピンク 着物 054w p
¥ 23400
豪華絢爛振袖フル(6点)セット・金通し地・八掛刺繍柄・松・蓑・小槌・飛鶴・正絹
¥ 33810
☆専用☆美品未着用 変り三越ちりめん 正絹 着物“上品湊鼠色”色無地D-57
¥ 12350
訪問着 着物 カジュアル 手染め 金彩加工 花更紗 裄67 Ｌ 中古 sn430
¥ 12050
黒字に赤の花柄振袖セット
¥ 9750
専用ページ
¥ 15000
袋帯 六通 本金 プラチナ 辻ヶ花 千鳥 ウサギ 24M658f
¥ 10985
落札価格9204円
694 入札履歴
終了
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