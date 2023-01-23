『和装バッグ 利休バック 金襴織物 花柄 ウサギ柄 44-1【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 03時 33分に出品され04月27日 03時 33分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在694件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきまして、ありがとうございます。

手作りバッグのお店【花やか】と申します。



こちらの商品は【花やか】の利休バッグです。

本体に花柄、ウサギ柄の金襴織物を使用しています。

マチ、持ち手、アオリはアイボリーのちりめん生地を使用しております。



7枚目以降の写真はサイズ参考の為のサンプル画像です。

（柄の違うバッグですが、サイズは一緒です）



●サイズ：縦幅 17.5cm

横幅 28cm

マチ 10cm

●素材：ポリエステル、レーヨン

●付属品：化粧箱付き

●その他、注意事項：

画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合がございます。

また写真の商品はサンプル画面の為、実際の商品と柄位置が異なる場合がございますので、ご了承下さいませ。



【注意事項】

土日祝はお休みをいただいておりますので、

発送や質問は平日の営業日に限らせて頂きます。

(たまに平日にお休みをいただいている場合もございます。)

ギリギリの値段設定にしているため値段交渉不可となります。ご了承下さいませ。



【花やかについて】

花やかの商品はすべて日本製です。

京都の工房で職人がひとつひとつ丁寧に製作しており、縫製技術に関しては、お客様から沢山のお褒めのお言葉をいただいております。

生地の仕入れから販売まで各工程を一貫して行っております。

お茶席、入卒式、パーティー、結婚式、普段など、幅広くご使用いただけるバッグを目指して製作しております。



商品番号 44-1 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 和装バッグ 利休バック

金襴織物 花柄 ウサギ柄

44-1