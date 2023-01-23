『Apple純正品 AirPods Pro 第二世代 右耳のみ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 00時 14分に出品され03月21日 00時 14分に終了予定です。即決価格は8,112円に設定されています。現在786件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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無言購入可能です。



送料無料、匿名配送、ポスト投函になります。

※箱、ライトニングケーブル、イヤホンはつきませんのでご了承下さい。



■メーカー Apple

■製品名 AirPods pro

■モデル A2698 右耳のみ



プチプチで包み、

封筒に入れての発送になります。





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モデル名...AirPods Pro



世代/種類...(第2世代)



その他特徴...右耳のみ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル