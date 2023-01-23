『dairiku 20aw カーゴパンツ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 01時 07分に出品され03月04日 01時 07分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在601件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DAIRIKUの20AW【New Hollywood】

Washed Millitary Cargo Pants(20AW B-4)



定価49000円



珍しいストレートシルエットのカーゴパンツ。

数回しか履いておらず、目立った汚れ等ございません。



カラーはカーキ

サイズ 29

ウエスト:75cm ワタリ:26cm

股上:28.5cm 股下:73cm 裾幅:18.5cm



カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダイリク

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ dairiku

20aw

カーゴパンツ