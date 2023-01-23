『MA-1 フライトジャケット alpha N-1 CWU-36 military【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 19時 24分に出品され03月22日 19時 24分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在49件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】vintage （米軍実使用ではないです）

CWU-36p

1970年代から MA-1 B-15 に代わって 米軍はこのCWU-36p や 45p を新しく採用し使用を始めた今では標準的な フライトジャケット です。



フロントポケット や袖ポケットが忠実に再現されておりファッション性も抜群な1枚です。



はっきり分かっているのは25年以上前の物である事で

す。



首元取り外し可能で2way楽しめます。



【カラー】

前半5枚までの色です。

後半は色が飛んでしまっていますが、物自体は色飛びしていません。



【サイズ】

着丈60

肩幅49

身幅57

袖丈60 （リブ込み）



フライトジャケット ミリタリージャケット ブラックジャケット ナイロンジャケット ヴィンテージ vintage リバーシブルジャケット N-2B alpha military 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MA-1

フライトジャケット

alpha

N-1

CWU-36

military