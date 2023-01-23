『Matin Kim マーティンキム ショルダーバッグ ミニトートバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 21時 36分に出品され03月06日 21時 36分に終了予定です。即決価格は9,359円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Matin Kim(マーティンキム)

ショルダーバッグ

ミニトートバッグ

BABY SPORTY TOTE BAG IN BLACK



色：ブラック

定価¥20,659



ムシンサで購入。

1度外に持ち出しました。



目立った汚れ等は見当たりませんが、気になる方はご購入お控えください。





#ショルダーバッグ

#バッグ





表地 : ナイロン 100%

配色 : 牛革 100%

裏地 : ポリエステル 65%, コットン 35%



SIZE FREE(cm)

横 22

縦 12.5

幅 9

持ち手高さ 9

ホール数 5

ストラップ長さ 110~122(Dリングを含む) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Matin

Kim

マーティンキム ショルダーバッグ ミニトートバッグ