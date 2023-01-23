『【新品】CHRISTIAN OLIVIER リュック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 09時 58分に出品され04月05日 09時 58分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在585件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品、未使用、タグ付き



・AGS搭載（身体への負担を軽減する機能）

・撥水加工



【カラー】ネイビー

【素 材】ナイロン、ポリエステル

【重 量】795g

【サイズ】縦44cm 横33cm マチ9cm

多少の誤差はご容赦ください

【ポケット】外ファスナー3、オープン1

内ファスナー1、オープン2



値下げ不可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: クリスチャンオリビエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【新品】CHRISTIAN

OLIVIER

リュック