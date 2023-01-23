『GUCCI ショルダーバッグ キルティング【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 22時 56分に出品され03月08日 22時 56分に終了予定です。即決価格は101,400円に設定されています。現在147件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に母が購入した物で使用回数は5回程で状態は綺麗だと思いますが神経質な方はご遠慮下さい。

何か気になる事がありましたらご質問の程宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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バッグ タグ GUCCI ショルダーバッグ キルティング