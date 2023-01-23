『diptyque Eau de Minthé 75ml 香水(ユニセックス)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 18時 42分に出品され03月21日 18時 42分に終了予定です。即決価格は11,634円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ディプティック オードミンテ(オードパルファン)75ml



2023年冬に百貨店にて購入したものです

残量は写真をご確認ください



⚠2枚目の写真にも記載してますが

箱のマーク部分が両面テープが弱くて取れていて自分で再度そのまま付けました。





【ブランドの魅力】

diptyqueは、パリの香水ブランドで、独自の香りとデザインで知られています。Eau de Minthéは、ミントの新鮮さとハーブの香りを融合させたユニセックスの香水です。



【香りの特徴】

この香水は、ミントの爽やかさとともに、深いハーブの香りが特徴です。日常使いに適しており、特別な場面でも活躍します。



【デザイン】

ボトルはシンプルでエレガントなデザインで、インテリアとしても映えるアイテムです。



- ブランド: diptyque

- 製品名: Eau de Minthé

- 容量: 75ml

- タイプ: 香水(ユニセックス)







人気シリーズ...オードパルファン



種類...オー ド ミンテ



種類...オードパルファム







総容量...50〜99ml



容器の形状...スプレー 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ディプティック