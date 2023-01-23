『【初級者〜 フルセット】ミズノ JPX EⅢ ゴルフセット メンズ 13本 右打【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 22時 46分に出品され03月09日 22時 46分に終了予定です。即決価格は19,633円に設定されています。現在961件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 『ミズノ ゴルフクラブセット』



★こちらの商品は初心者〜末長くお使い頂けるようフルセット組んでおります(^^)

飛距離アップに有効なドロー回転を生み出すためのテクノロジーを徹底追求。かつてない力強いハイドローの飛びを体感していただけます。



■ドライバ

メーカー：MIZUNO ミズノ

モデル：JPX EⅢ

シャフト：純正カーボン

硬さ：フレックスSR

番手：1W （10°）



■フェアウェイウッド

メーカー：MIZUNO ミズノ

モデル：JPX EⅢ

シャフト：純正カーボン

硬さ：フレックスSR

番手：5W（18°）



■ユーティリティ

メーカー：MIZUNO ミズノ

モデル：JPX 850

シャフト：純正カーボン Orochi

硬さ：フレックスSR

番手：U4（22°）



■アイアン

メーカー：MIZUNO ミズノ

モデル：E-10

シャフト：純正カーボン

硬さ：フレックスR

番手：4〜9、P、A、S



■パター

メーカー：MIZUNO ミズノ

モデル：Qシリーズ b5 MID SIZE

シャフト：純正スチール



■キャディバッグ

メーカー：MIZUNO ミズノ



■その他

性別：男性 メンズ

利き手：右利き



■商品状態■

グリップ：まだまだご使用いただけますが、必要に応じて交換ください。

キャディバッグ：フードにキズ、ファスナーツマミのプラスチック部分の割れがありますが使用には問題ありません。



ドライバーにわずかな凹みがあります。その他、使用に伴う小傷はございますが、プレイするには問題ない状態で、まだまだご使用いただける商品です。

リユース商品のため掲載写真と併せて状態を必ずご確認下さい。

※水濡れ・衝撃等に備え、厳重梱包にてお届けします。



■他にもゴルフクラブ等を出品しております。よろしければこちらもご覧下さい(^^)

#エスプリのゴルフ部屋



★確認必須事項★



※中古品であるため汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます。

画像を参照の上、ご購入お願い致します

※商品はスマートフォンで撮影しております。色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。

※あくまで中古品となりますので極度に神経質な方はご購入お控えくださいm(__)m



Y24082202

セット本数...13本 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ミズノゴルフ