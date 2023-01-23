『【最強デザイン】MAYO メイヨー バック刺繍ロゴ マリア ウエスタンジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 21時 55分に出品され03月09日 21時 55分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在414件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品説明】



MAYO メイヨー バック刺繍ロゴ マリア

聖母 ウエスタン 中綿ジャケット

入手困難 超人気モデル オーバーサイズ

ゆるだぼ







【ブランド】



MAYO

メイヨー







【サイズ 】



XLサイズ

着丈：76cm

身幅：61cm

肩幅：61cm

袖丈：60cm







【素 材 】



コットン100%

中綿：ポリエステル100％







【カラー 】



ブラック/黒色







【仕入先 】



ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品







【状 態 】



特に目立った傷汚れはございません。



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最後までご覧いただきありがとうございました





管理番号2401235



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【最強デザイン】MAYO

メイヨー

バック刺繍ロゴ

マリア

ウエスタンジャケット