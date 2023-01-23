『良品 USA製 ハーレーダビットソン ナイロンジャケット スタジャン 2XL程【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 16時 47分に出品され05月09日 16時 47分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在551件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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これからの季節に重用する

HARLEY DAVIDSON

ハーレーダビットソン USA製

H-D ナイロンジャケット スタジャン

サイズ表記L(2XL程)になります。



サイズ表記L(2XL程)

肩幅約57cm

身幅約68cm

着丈約67cm

袖丈約70cm



USED品で擦れ等はありますが

まだまだ使用感も少ない良品に

なります。

USED品になりますので神経質な方、

完品をお求めの方はお控えください。



ポロ

ショット

バンソン

アビレックス

ラルフローレン

ダブルアールエル

ハーレーダビットソン

革ジャン

レザー

ダブル

シングル

ライダース

ジャケット

レザージャケット

ダブルライダース

シングルライダース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ハーレーダビッドソン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 良品

USA製

ハーレーダビットソン

ナイロンジャケット

スタジャン

2XL程