『テーラーメイド ステルスグローレ プラス ドライバー 10.5度 ヘッド【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月26日 15時 07分に出品され04月26日 15時 07分に終了予定です。即決価格は12,050円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 テーラーメイド ステルスグローレ プラス ドライバー 10.5度 ヘッド 新品未使用 日本正規品です。



24時間以内に発送致します。



レンチなし

ヘッドカバーあり



ステルス グローレ ドライバーは、革新的な60層のカーボンツイストフェースを採用したことで、インパクトのエネルギー伝達効率(ボール初速)が飛躍的に向上したモデル。



シリーズ_1GLOIREシリーズ



シリーズ_1STEALTHシリーズ



シリーズ_2STEALTH



シリーズ_1GLOIREシリーズ



モデル名_1GLOIRE+



ロフト角10.5



利き腕右



その他ヘッドのみ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: テーラーメイド