『【BAPE×Dr.Martens】8ホールブーツ 黒 美品 UK10 マーチン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 19時 54分に出品され03月18日 19時 54分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在789件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【BAPE×Dr.Martens】 黒

ドクターマーチン×アベイシングエイプ 8ホール

希少なコラボ

中敷きを入れて使っていました。

柔らかい革を使っているので非常に楽です。

箱はありません。



ほかにもいろいろ出品しています。







カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 28.5cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【BAPE×Dr.Martens】8ホールブーツ

黒 美品 UK10 マーチン