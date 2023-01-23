『ディーゼル【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 09時 59分に出品され05月03日 09時 59分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在512件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック



素材···ナイロン



サイズ L



2回程使用

自宅保管品







肩幅···46cm

身幅···70cm

袖丈···69cm

着丈···67cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ディーゼル