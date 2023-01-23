『【2024WS優勝ロゴ】ドジャース ニューエラキャップ 大谷翔平【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 08時 48分に出品され03月16日 08時 48分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在14件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MLB New Era ニューエラ キャップ 日本未発売モデルになります。

ロサンゼルス・ドジャース

2024 World Series Champions Locker Room 9SEVENTY Adjustable

ロサンゼルスのショップにて現地購入しました。



ワールドシリーズの優勝ロゴ限定モデル、優勝後に大谷選手、山本選手らが着用したデザインです。

MLB公式限定品です。優勝モデルは滅多に再販がなく、売り切れ必至です。

9SEVENTYモデルのStreach-Snapのタイプになります。日本では販売されておりません。



メーカー：New Era ニューエラ

カラー：ブラック/ホワイト

サイズ：Streach-Snapモデル



■注意点

以下の注意事項を必ずお読みの上購入ご検討ください。

・11月中旬以降の発送となります。

・返品交換は不可となります。

・商品は生産時期によってデザインやサイズに差が生じる場合がございます。

・商品はモニターの影響や光の具合で色の変化が感じられる場合がございます。



種類...キャップ



リーグ名/大会名...メジャーリーグ/MLB 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>野球>>>応援グッズ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ニューエラ