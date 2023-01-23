『【美品】CAMPERLAB / VAMONOS / Lether Boots【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月19日 02時 01分に出品され04月19日 02時 01分に終了予定です。即決価格は25,760円に設定されています。現在156件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ［ブランド］

CAMPERLAB（カンペールラボ）



［商品］

VAMONOS(バモノス)

レザーブーツ



［サイズ］

42（27cm相当）



［公式販売価格］

￥70,400



ーーーーーーーーーー

CAMPERLABのレザーブーツ「VAMONOS」になります。

シンプルで使いやすい形でありながら、ソール部分が粘土で作られたようなテクスチャーのラバーソールが良い遊びになっており、シンプル過ぎないデザインが特徴です。

ソールはボリュームがあるのでワイドパンツや、トレンドのショーツとの合わせにもピッタリかと思います。



サイズは42で、27cm相当です。

当方、普段は41〜43サイズ、日本表記だと26〜27.5cmのレザーシューズを着用しております。

スニーカーは普段27〜27.5cmを着用しております。

サイドジップで、足首が固定されるため足が小さめの方でも問題なく着用できると思います。

着用感としてはちょうど良いサイズです。



海外通販で購入した正規品です。

着用回数は1回のみです。

ほんの僅かに履きジワ等使用感の見られる箇所はございますが、ほぼ未使用状態です。

状態は写真にてお確かめください



着用後はブラッシング後、シューツリーも使い保管しておりました。

他アイテム購入の都合で出品いたします。



箱及びタグが残っていますので、併せてお送りいたします。





※ あくまで中古品であることをご理解ください。

※ 購入後の返品はお受けしかねますので、ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 27cm ブランド: カンペール

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【美品】CAMPERLAB

/

VAMONOS

/

Lether

Boots