『【美品】45R〈日本製〉絹毛綿 ホームスパンツイード ノーカラーロングコート白2【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 17時 08分に出品され03月31日 17時 08分に終了予定です。即決価格は10,608円に設定されています。現在466件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品説明

45R〈45rpm Badou-R〉



シルク・コットン・ウール

ホームスパンツイード ハンドメイド

フリンジノーカラーロングコート

サイズ2（M〜L）アイボリー



⭐︎45Rの大人向き（上級ライン）です。



⭐︎45Rらしい上質な素材で、立体的で荒めの織り目のコットンウールツイード生地を使ったノーカラー（カラーレス）クルーネックロングコートです。



生地にはラメ糸が織り込まれていて華やかさもあります。

袖口やフロントのフリンジが可愛いです♪



真冬の時期は少し寒く感じる生地感ですが、入園式や卒園式、入学式や卒業式などのイベントが多い時期にピッタリの素材だと思います。



日本製です。



■色

アイボリー ライトベージュ オフホワイト



■サイズ

表記2

（大きめのお作りですのでM〜Lサイズ相当です）



■平置き寸法

着丈92cm

肩幅-（ドロップショルダー）

身幅49.5cm

素人の採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。

数値は参考程度にしてください。





■素材

表地 毛：68％ 綿：30％ その他：2％

裏地 綿：100％

別布 シルク100%







■状態

毛羽立ちや毛玉、キズや汚れなどなく、使用感の少ない綺麗なお品です。

画像をご確認いただきご判断ください。

※万が一見逃した汚れなどがあった場合、ご容赦いただける方のみご購入ください。



◆注意点◆

（以下をご了承くださる方のみご購入ください。）



・自宅保管の中古品です。

使用感のイメージ違いなどの理由でのご返品・クレームはお控えください。



・多少の採寸誤差を気にされる方はご購入をお控えください。



・写真や説明文をよくご覧頂きご納得の上でのご購入をお待ちしております。

細かな点が気になる方はご購入はご遠慮ください。



⭐︎同時購入でおまとめ値引きを致します。



※プロフィールをお読みいただき、ご納得の上でのご購入をお願いいたします。



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: フォーティファイブアール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】45R〈日本製〉絹毛綿 ホームスパンツイード ノーカラーロングコート白2