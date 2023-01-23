『tomorrowland TOV MIMI M 2-wayバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 00時 17分に出品され03月28日 00時 17分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在911件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 tomorrowland TOV MIMI M 2-wayバッグです。

今年の夏にトゥモローランドの店舗で購入しました。

気に入って使っておりましたので汚れと使用感がございます。

神経質な方はご遠慮ください。

定価34,100円

色 ブラック

F幅25.0cm高さ15.0cmマチ10.5cm持ち手21.5cm重量525



#tov

#トゥモローランド

#tomorrowland





カラー···ブラック



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: トーヴ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ tomorrowland

TOV

MIMI

M

2-wayバッグ