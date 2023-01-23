『レア【古着】ポロラルフローレン刺繍トラックジャケット メンズ2XL【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 07時 45分に出品され04月06日 07時 45分に終了予定です。即決価格は9,266円に設定されています。現在252件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 はじめまして

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#古着屋viva



※即購入OK







【商品説明】



POLO RALPH LAUREN

ポロラルフローレン



刺繍トラックジャケット ジャージ

スペイン





【状態】



多少汚れあり

大きなダメージなし。





※クリーニング済み

※こちらは古着となりますので、小さな汚れなどある場合がございます、完璧を求めるお客様は購入ご遠慮くださいませ(＞＜)

※閲覧環境によって現物の色味と異なる場合があります。ご了承の上お買い上げ下さい。







【カラー】



レッド×ネイビー



【サイズ(cm) 】



メンズ2XL程(US XL)



肩幅56

身幅67

着丈73

袖丈67



※必ずサイズご確認ください









【フォロー割引あり】

ご購入前にコメント下さい！



2000円～ (200円引き)

10000円～(300円引き)

15000円～(500円引き)





【配送】

メルカリ便(匿名配送) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ レア【古着】ポロラルフローレン刺繍トラックジャケット

メンズ2XL