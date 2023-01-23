『奇抜 変形 ベロア taste ダッフル ファー 90s vintage【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 05時 04分に出品され03月31日 05時 04分に終了予定です。即決価格は10,296円に設定されています。現在299件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 身幅 : 55

着丈 : 75



襟を折って着ることも可能です





カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 奇抜

変形

ベロア

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vintage