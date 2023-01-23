『90s ヴィンテージ ALPHA アルファMA-1 ネイビー紺色 USA製【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 10時 51分に出品され04月16日 10時 51分に終了予定です。即決価格は7,317円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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アルファMA-1





90年代、USA製、ネイビー色



サイズ M 着丈62肩幅48身幅62袖丈60







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Vintage

ヴィンテージ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アルファインダストリーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s



ヴィンテージ

ALPHA

アルファMA-1

ネイビー紺色

USA製