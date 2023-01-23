『MaxMara ケーブルニット ピュアヴァージンウール キャメル M【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 11時 32分に出品され03月26日 11時 32分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザインの特徴】

このニットは、ベージュの柔らかな色合いと、ケーブル編みのデザインが特徴です。フレアシルエットが女性らしさを引き立て、カジュアルからフォーマルまで幅広く対応可能です。





- 色: ベージュ

- 素材: ニット

- デザイン: ケーブル編み

- 袖: 長袖

- スタイル: フレアシルエット





︎✿アイテム

WEEKEND MaxMara ウィークエンドマックスマーラ

ケーブルニット プルオーバー セーター 代表作

ケーブル編み リブ 切替 長袖 手洗い可能 ウォッシャブル





︎✿サイズ

サイズ（M相当）

肩幅 38cm

身幅 45cm

袖丈 57cm

着丈 64cm



平置き実寸。誤差ご容赦ください。

着画はお断りいたします。





︎✿状態

わずかに毛羽立ちがありますが目立つ傷汚れはありません。

タグが切られています。

まだまだお召しいただけるお品物です❁⃘





︎✿カラー

ベージュ

キャメル





︎✿素材

ピュアヴァージンウール 100%





︎✿配送

らくらく⇔ゆうゆうメルカリ便に変更することがあります。





中古品であることをご理解頂ける方のご購入をお願いいたします。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします❁⃘



09250055 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マックスマーラ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ MaxMara

ケーブルニット

ピュアヴァージンウール

キャメル

M