『美品✨バーバリー ノバチェック トートバッグ キャンバス レザー ハンドバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 02時 58分に出品され03月30日 02時 58分に終了予定です。即決価格は10,855円に設定されています。現在372件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂き誠にありがとうございます◎

他にも多数出品商品ございますので引き続き宜しくお願い致します☆



【ブランド／商品名】

BURBERRY バーバリー

ノバチェック ハンドバッグ キャンバスレザー

レザーコンビ シルバー金具 ロゴプレート

自立型 裏地ロゴ柄 人気



【サイズ】

高さ:約24cm

横幅:約32cm

マチ:約8.5cm

ハンドル:約13cm



【カラー／柄】

ベージュ ブラウン



【素材】

キャンバス レザー



【状態】※☆5段階評価

☆3.5

キャンバス部分に細かいヨゴレや目立たない使用感がありますが全体的に美品でまだまだ使用可能なアイテムです♪

※あくまで中古品になります。評価に関しても主観なので神経質な方はご遠慮ください。



【購入先】

大手リユースショップ、鑑定済みのお品物になります。



【概要】

※サイズ感は出品商品全て素人採寸になります。また、検品に関しましても確認はしておりますが、見落とし等の可能性もございますので中古品であることをご了承下さいませ。

撮影環境に応じて、若干の色味やバランス等の差異もございます。

返品対応に関しましても基本的に対応しておりませんので、所感や思っていたものと違う等の理由では承れませんのでご了承下さいませ。



☆喫煙者、ペットございません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品✨バーバリー

ノバチェック

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レザー

ハンドバッグ