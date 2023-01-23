『ヴィヴィアンウエストウッド GRASS STAIN ラガーシャツワンピース【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 02時 10分に出品され03月13日 02時 10分に終了予定です。即決価格は18,744円に設定されています。現在45件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Vivienne Westwood

GRASS STAINラガーシャツワンピース



今年5月に購入しました。

新品未使用、タグ付きです。

ゆったりしたサイズ感で生地もしっかりしています。ロングシーズン着用可能です。

とても可愛いくてなかなか着る機会がなくこれまで大切に保管していました。

現在は完売しているようですが、どなたかお探し求めの方、気に入ってくださる方にお譲りします。



自宅保管品のためご理解いただける方にお願いします。

お値引き不可でお願いします m(._.)m

即購入OKです！





【以下、引用】



ヴィンテージのフットボールシャツからインスピレーションを受けた

「GRASS STAIN ラガーシャツワンピース」。コットン天竺を使用した、肩のスクエアな切り替えとギャザーが特徴。フィールドでスポーツをしたかのようなグラスステインを全体にプリントした遊び心あふれる1枚。左胸にはシニカルなメッセージを込めたレーベルの刺繍を施しました。

【RED LABEL】



詳細

メーカー品番： 1612541004

商品番号：505871899

素材：綿100%





サイズ

FREE：肩幅-バスト146袖丈-ゆき丈85着丈-身丈97

着用モデル：172cm

着用サイズ：FREE



#VivienneWestwood

#ヴィヴィアンウエストウッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヴィヴィアンウエストウッドレッドレーベル

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ ヴィヴィアンウエストウッド

GRASS

STAIN

ラガーシャツワンピース