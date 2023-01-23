『MM6 ジャパニーズバック エコファー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 18時 19分に出品され04月13日 18時 19分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在549件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バーニーズニューヨーク横浜店で昨年12月に購入。

使用頻度は数回で美品かと思います。

サイズは写真参考にしてください。

大きめサイズがこのデザインのかわいさを引き立てています。

別サイトにても出品中です。

ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エムエム6メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MM6

ジャパニーズバック エコファー