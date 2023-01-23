『即決可Lagunamoon フロントZIPミックスカラーワンピースベージュ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 07時 04分に出品され03月28日 07時 04分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在518件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Lagunamoon フロントZIPミックスカラーワンピース ベージュ



一度外出時に着用したのちクリーニングに出して自宅で保管しておりました。新品同様の綺麗な状態です。





サイズ S

バスト 84 肩幅 35.5 総丈 126.5

定価 17,600円



出品を迷っているためこの価格で設定しています。値下げを希望される方はコメントください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ラグナムーン

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 即決可Lagunamoon

フロントZIPミックスカラーワンピースベージュ