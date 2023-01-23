『袋帯 六通 本金 プラチナ 辻ヶ花 千鳥 ウサギ 24M658f【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 12時 50分に出品され04月05日 12時 50分に終了予定です。即決価格は10,985円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【寸法】

長さ：446cm

幅： 31cm



【素材】

正絹



【色】

紫、黒



【状態・汚れ】画像参照

・うっすら締め跡有り



こちらはリサイクル品になります。

中古品であることをご理解いただいた上でご購入ください。



※自己紹介文を必ずご覧のうえご購入下さい。



※実際の商品の色にできるだけ近づけるよう、撮影を行っておりますが、ご使用のモニター、あるいは実際の光環境により多少異なる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。



※素人採寸ですので多少の誤差がある場合がありますがご理解お願いします。



※シミ等のチェックには注意を払って検品はしておりますが見落としたシミや汚れ等がある場合もございます。



※完品をお求めのお方はご遠慮下さいませ。



※また個人の見解も様々ですので神経質な方のご購入はお控えください。



※発送の都合上、小さく畳みますことをお許しください。



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六通

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ウサギ

24M658f