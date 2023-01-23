『袋帯 六通 本金 プラチナ 辻ヶ花 千鳥 ウサギ 24M658f【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 12時 50分に出品され04月05日 12時 50分に終了予定です。即決価格は10,985円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
各種 作り帯
¥ 13000
色無地 袷 正絹 一ツ紋 淡紅藤色 縮緬地 身丈168裄68
¥ 7956
着物 正絹 菊柄 訪問着
¥ 7644
Y★2095★ 色打掛 ピンク 朱色 鶴 婚礼衣装 新婦 結婚式 花嫁
¥ 17380
正絹 小紋 絞り 水玉
¥ 11111
新品♥️すくい織り袋帯 綴れの工芸品 「美しいグラデーション」
¥ 11700
有松絞り浴衣
¥ 15522
正絹 振袖 帯セット 成人式 人気カラー 黒系
¥ 33267
付下げ 丸に水仙 サーモンピンク 着物 正絹 紋なし 袷 広衿 RK-2472
¥ 7644
美品 六通 正絹 袋帯 川島織物 着物 金 軍配428
¥ 10218
訪問着 正絹 染分 銀彩友禅 楓 花文 刺繍 作家落款 共八掛 美品 イ4880
¥ 13611
411my40◇宝尽くし 菊 唐草 短冊 金糸 唐織 六通 袋帯◇未使用品
¥ 14100
専用です 裾引き 腰下 お稽古用 正絹 黒留袖
¥ 9594
家紋幕、ワンピース、ご専用です。( ꈍᴗꈍ)
¥ 8970
扇 松 菊花 花模様 袋帯 着物 032w
¥ 7254
名古屋帯 正絹 絞り幾何学に花七宝模様 トープカラー 全長372幅31
¥ 13400
袋帯 つづれ織 シースルー 唐花 着物 091w o
¥ 9438
訪問着 花草模様 青雲 叩き染 浜縮緬 豆青色 金銀彩 しつけ糸 K-3320
¥ 12400
落札価格10985円
219 入札履歴
終了
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