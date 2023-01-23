『artek スツール60 ピスタチオ scope【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 08時 00分に出品され03月24日 08時 00分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらはアルテックのスツール60になります。

カラーはピスタチオです。



現在ではピスタチオは欠品しており、次回入荷未定です。



少し小傷があります。



商品スペック

材質

バーチ (ラッカー塗装) 座板表面材：リノリウム

寸法

60(3本脚)

W400×D390×H440mm / 座板φ350×T29mm / 約2.9kg

生産

Made in Finland



宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>椅子・チェア>>>椅子 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アルテック