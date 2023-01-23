『artek スツール60 ピスタチオ scope【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 08時 00分に出品され03月24日 08時 00分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|家具・インテリア>>>椅子・チェア>>>椅子
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|アルテック
GMHN258A○飛騨産業 / HIDA キツツキ No.725 ダイニングチェ
¥ 18860
早い物勝ちSupreme Metal Folding Chair Black
¥ 12350
Ｆ スペイン製 手作りアンダルシア フラメンコ椅子
¥ 17160
ネクストマルニ nextmaruni ラビットチェア 21世紀美術館
¥ 14968
lotus様専用①（1脚分）
¥ 25194
カールハンセン&サン MG501 キューバチェア オーク材 オイルフィニッシュ
¥ 64800
KOSUGA/コスガ アンティーク ダイニングチェア 2脚セット
¥ 12000
IKEA イケア NILSOVE ニルソーヴェ ダイニングチェア 2脚セット
¥ 13000
【アンティーク】① 北欧レトロ 木製 ウィンザーチェア 椅子 ろくろ脚 古家具
¥ 11050
STOKKE ストッケ VARIER ヴァリエール バランスチェア
¥ 9360
フリッツハンセン セブンチェア ✴︎ナイングレー
¥ 17600
フィンガーマークス椅子
¥ 11250
【ダイニングチェア】イタリア 木製 猫足 鋲打 ロココ調 インテリア◎
¥ 7254
IKEA DYVLINGE
¥ 13000
天童木工 椅子 チェア 水之江忠臣 定価44,000円 ③
¥ 9750
K♢172 飛騨の家具 ヒダダイネット ロッキングチェア
¥ 12200
ビンテージ おしゃれ 可愛い 椅子 チェアー カフェ ホワイト
¥ 7409
fritz hansen フリッツハンセン ウォールナット セブンチェア
¥ 21420
落札価格12000円
877 入札履歴
終了
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