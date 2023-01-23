『YONEX バドミントン用バックパック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 07時 18分に出品され03月09日 07時 18分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在202件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランドの信頼性】

YONEXはバドミントン界での名門ブランドであり、高品質なスポーツ用品を提供しています。このバックパックは、YONEXの技術とデザインが融合した製品です。



【機能性】

大型の収納スペースを備え、バドミントン用具を効率的に収納できます。また、防水素材を使用しているため、雨の日でも安心して使用できます。



【デザイン】

シンプルでスタイリッシュなデザインは、どんなシーンにもマッチします。バックパックスタイルで持ち運びも楽々です。



- ブランド: YONEX

- 色: 黒

- デザイン: バックパックスタイル

- サイズ: 大型

- 特徴: 防水素材

- 用途: バドミントン用



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バドミントン>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用