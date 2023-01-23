『新品未使用 クロコ ハンドバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 13時 15分に出品され03月28日 13時 15分に終了予定です。即決価格は17,750円に設定されています。現在112件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【エレガントなデザイン】

シンプルでエレガントなデザインは、様々なシーンにマッチします。ビジネスシーンからカジュアルな外出まで幅広く活躍します。



【実用性】

ボックス型の形状は、収納力があり、必要なアイテムをしっかりと収納できます。ゴールドトーンの留め具がアクセントとなり、洗練された印象を与えます。



- 素材: クロコダイルレザー

- デザイン: ハンドバッグ

- 金具: ゴールドトーンの留め具

- スタイル: シンプルでエレガント

- 形状: ボックス型 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ジャンフランコフェレ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品未使用



クロコ

ハンドバッグ