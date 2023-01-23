『i7 512GB メモリ16GB MacBook Pro 13インチ 2018【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 02時 54分に出品され03月20日 02時 54分に終了予定です。即決価格は23,750円に設定されています。現在609件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 出品文



MacBook Pro 13インチ 2018年モデル（A1989 / Thunderbolt 3ポート×4）を出品いたします。



製品特徴とスペック



こちらは2018年モデルのカスタマイズ仕様で、購入時には約30万円ほどの高性能なオプションを選択しました。現在でも十分なパフォーマンスを発揮し、特に作業負荷の高いアプリケーションやマルチタスクをスムーズに行いたい方におすすめのモデルです。



•ディスプレイ：13.3インチ Retinaディスプレイ（2560 x 1600ピクセル）、鮮やかな色彩と高解像度で美しい映像表現を実現

•プロセッサ：2.7GHz クアッドコア Intel Core i7（Turbo Boost使用時最大4.5GHz、128MB eDRAM搭載）、通常のCore i5に比べて処理速度とパフォーマンスが向上しています

•メモリ：16GB 2133MHz LPDDR3、複数のアプリを同時に操作しても快適に動作

•ストレージ：512GB SSD、十分な容量を備え、高速かつ信頼性のあるデータ保存とアクセスが可能

•グラフィックス：Intel Iris Plus Graphics 655

•ポート：Thunderbolt 3（USB-C）ポート ×4（充電、外部ディスプレイ接続、高速データ転送対応）

•その他：Touch Bar、Touch ID搭載



状態について



約4年間、大切に使用してまいりましたが、買い替えのためお譲りいたします。￼動作は良好です。画面周りのゴムが全体的に劣化しており、Touch Barの部分に稀に誤反応が見られることがあります。日常使用において支障はありません。使用年数が長い点についてご理解いただける方にご購入いただければと思います。



本体のみの発送となります。



誠実な対応を心がけておりますので、ご質問や気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせください。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: アップル