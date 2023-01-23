『アメリカンハウス様専用 エケベリア まとめ売り【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 18時 53分に出品され04月09日 18時 53分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在912件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エケベリア 大きめの状態の良い苗です。

寄せ植え等にどうぞ。

有名実生家の苗を増やしたものです。とても良いものだと思います。 商品の情報 カテゴリー: フラワー・ガーデニング>>>観葉植物>>>エケベリア・セダム 商品の状態: 目立った傷や汚れなし