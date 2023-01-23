『極美品 希少 ポータータンカー ダッフルバッグ 2wayセージグリーン人気カラー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 18時 31分に出品され03月18日 18時 31分に終了予定です。即決価格は17,084円に設定されています。現在88件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○アイテム

吉田カバン PORTER TANKER 2WAY DUFFELE BAG ポーター タンカー ダッフルバッグ ナイロン セージグリーン 旅行カバン 希少

人気カラー

デイリーユースにも最適なサイズの2WAYダッフルバッグです。小分け収納に便利な内装のクリアポケットは取り外しが可能で、カバンのサイドにスマートフォンなどを入れるのに適したポケットも備えています。手持ちと付属するショルダーストラップでの肩掛けができる便利な2WAY仕様です。

ポケット数

外装：1 内装：3

622-76990/622-66990/622-06990

○サイズ

タテ:21.5cm

ヨコ:43cm

マチ:21.5cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

目立った傷や汚れもなく美品です◎

○カラー

セージグリーン 緑 みどりミドリ

○素材

ナイロン

＊購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



※あくまでもused品になります。小さなキズやスレなどあります完璧を求められる方はご遠慮ください。



＊写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。



素材···ナイロン



カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 極美品 希少 ポータータンカー ダッフルバッグ 2wayセージグリーン人気カラー