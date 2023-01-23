『チュードル 79090カスタム 盾サブ サブマリーナ 2824-2搭載【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 14時 21分に出品され03月05日 14時 21分に終了予定です。即決価格は75,440円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※転売される方を見受けられますが、以前、ムーブを載せ替え転売された方もいらっしゃいました。

転売等で第三者へ渡りました品の際は状態が分かりかねますので修理、OHのアフターフォローはお断りさせて頂きます。



チュードル ヴィンテージカスタム

盾サブ Ref.79090

為替の変動で価格も変わりますので過度な値引きは対応出来かねます。



「いいね」からの非常識な価格交渉がありますが…。

大量生産の厚みのあるケース＆ベゼルや訳の分からないムーブやケース刻印でしたら12万でもお取引頂けると思いますのでそちらの出品物のご購入をご検討下さい。



為替の変動で価格も変わりますので過度な値引きは対応出来かねます。



訳の分からないETAムーブ搭載カスタムも多々ありますが、こちらRef.79090オリジナル同様のスイスCal.2824-2

28.800振動、自動巻きになります。

スイスムーブメントの証明とも言えるペラルージュ仕上げの美しいムーブメントです。

（歩度は姿勢差や環境によって若干の誤差が出ます。タイムグラファー表示は保証する物ではありせんので参考までにご検討下さい。）

複数オーナーにより過去の修復歴はさかのぼれず部品交換歴不明状態です。

ジェネリックパーツ使用、カスタム品としてお考え下さい。

ハック機能有。

ケース形状はジェネリックにしてはオリジナルと寸分変わらない良形。

オリジナル同等サイズのラグ幅20mm、ケース径は約40mm(リューズ含まず)、縦(ラグからラグまで)約47mm、厚さ(風防含む)約14.5mmです。

ベゼルの薄さは限りなくオリジナルに近いとの事です。

ケース刻印 79090 裏蓋刻印79090

風防:プラスチック風防

シリアル刻印も有りますが悪用防止の為、記載はひかえさせて頂きます。

ブレス最長約20cm、ダブルバックル(外品)

長くご愛用頂ける様に磨き直しをしておりますが、ヴィンテージ特有のキズや汚れがあります事、ご理解下さい、



文字盤カラー...ブルー

ベルトカラー...ブルー



文字盤カラー...ブラック



ベルトカラー...シルバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: チュードル

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ チュードル

79090カスタム





盾サブ サブマリーナ

2824-2搭載