『各種 作り帯【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 02時 37分に出品され05月02日 02時 37分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭐作り帯のオーダー受け承ります。

(持っている帯を作り帯にしたい)



①振り袖用飾り帯 10400円

②文庫 8800円

②変わり文庫 (蝶々型) 8800円

④お太鼓 6500円

(＊送料込みのお値段です)



◆コメントにてご相談承ります_(._.)_

(参考；ゴールド系の変わり文庫がほしい、持っている帯を作り帯にしたい。)





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◆✿◆～◆✿◆～◆✿◆ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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