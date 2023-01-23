『新品 フルラ FURLA ジルダ GILDA ショルダーバッグ バッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 16時 46分に出品され04月26日 16時 46分に終了予定です。即決価格は17,799円に設定されています。現在483件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※あんしん鑑定対応しております。ご安心してお求めください。



【ブランド】フルラ FURLA

【カラー】ベージュ

【サイズ】幅19×高さ14.5×マチ10

【付属品】専用保存袋



※ヨーロッパより買付



※サイドにジッパーがついておりデザイン的にも実用的にも多様性があります、



※ストラップが取り外し可能です



シリーズ…ジルダ GILDA

極めて汎用性に優れたフルラ ジルダ(Furla Gilda) は、3つのサイズで展開し、実用的なサイドファスナーで大きさを調節できる機能も備えています。コントラストを効かせた個性的なレザーのコンビ素材を使用したモデルです。出品アイテムは一番小さいサイズです。



素材···本革



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フルラ

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