『WEXLEY GYM WORK BAG リュック ブラック 27L【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 17時 18分に出品され03月28日 17時 18分に終了予定です。即決価格は9,344円に設定されています。現在258件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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WEXLEY（ウェクスレイ）のGYM WORK BAG リュック ブラック 27Lです。





数回使用の美品ですが、バッグ全面に使用時についたキズや汚れが少しあります。

状態については画像からご判断ください。



以上、よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ WEXLEY

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リュック

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27L