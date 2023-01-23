『PORTER 5525gallery/ポーター フリンジ ショルダーバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 02時 59分に出品され03月11日 02時 59分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在16件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧下さりありがとうございます。



サイズ（cm）

縦 30

横 22

マチ 14.5

ハンドル長さ 31



＊専用袋をお付けいたします。



数年前にユナイテッドアローズにて購入。

数回程度使用しただけで自宅にて大事に保管しておりました。



PORTERと5525galleryとのコラボバッグになり希少性が高いと思います。



ストラップの長さがある程度ありますのでショルダーとして持って頂くのはもちろん、結んで短く持つ事も可能かと思います。



女性の方が持って頂くのにも問題ありませんので男女問わずご購入お待ち致しております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ PORTER

5525gallery/ポーター



フリンジ

ショルダーバッグ