『『大人気』CBP 1ml リキッド PHC CBD CBN CBG CRD【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 12時 09分に出品され03月04日 12時 09分に終了予定です。即決価格は10,660円に設定されています。現在321件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【大人気商品がさらに強化され復活】

改善に改善を重ねて出来上がった昇天確定リキッド

あんな事やこんな事にも《効果抜群》！？♡

◆コメントされた方は、初回の方200円割引、リピートの方500円割引.さらにフォローした方300円割引♪

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こちらは【容量1ml】

【mimosa purpleフレーバー】になります。



◎こちらのリキッドは強化され復活した高濃度・高品質なリキッドです。こちらのリキッドにはCBD、CBG、CBN、CBT、CBL、CRD、PHC、10OHなどの希少カンナビノイドも豊富に含まれておりトータルカンナビノイドは合計100%



●体感表



【CBP】

体感:★★★★★★★★★★



CBPリキッドは、ものすごく強い体感で就寝前のリラックスタイムに最適です。深いリラクゼーションを促進し質の高い睡眠をサポートします。非常に吸いやすく、夜の相性も抜群！？♡



⚫︎商品内容☆

・CBP85% 1mlリキッド

・CRD、CBD、CBN、CBG、CBT、CBL、10-OH、

PHC 15%

トータルカンナビノイド 合計100%



●香りにもこだわり、コロラド産の新鮮な麻から抽出した高級テルペンを使用。本物の香りを楽しめるフルヘンプリキッドとなっています。



●オプション:

・＋2000円でpenセット対応☆



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