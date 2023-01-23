『アルフォンス・ミュシャ シルクスクリーン 女性の肖像 金色と赤色の装飾【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 08時 14分に出品され03月17日 08時 14分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【アートの特徴】

このシルクスクリーンは、アールヌーボーの巨匠アルフォンス・ミュシャによる作品で、女性の肖像が描かれています。金色の背景と赤い花が目を引く美しいデザインです。全体的に保存状態もよくきれいなお品です。



【フレームと仕上げ】

濃茶にゴールドの装飾フレームに収められており、インテリアに高級感を与えます。アートの周囲には、細かい装飾が施されています。



【コレクターズアイテム】

この作品は、アートコレクターやミュシャファンにとって貴重なアイテムです。美術品としての価値が高く、インテリアとしても魅力的です。



- アートタイプ: シルクスクリーン

- フレームの色: 濃茶

- テーマ: 女性の肖像

- 色合い: 金色と赤色、金箔、アルミ箔

- アーティスト名: Mucha

- 装飾要素: 花と木の枝

- 中古、アクリルに気にならない程度の傷があります。

- 箱付

- サイズ 440×370×37 （立、横、奥行）





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>版画 商品の状態: やや傷や汚れあり