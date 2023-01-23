『アルフォンス・ミュシャ シルクスクリーン 女性の肖像 金色と赤色の装飾【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 08時 14分に出品され03月17日 08時 14分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>版画
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
名作 ヒロ・ヤマガタ 旅立ち バルーンオムニバス シルクスクリーン
¥ 40940
ART567 「火星探査5(サーモンピンク)」 チェコの銅版画 インテリアアート
¥ 9204
わたせせいぞう版画「きみと舞う花びらの中」
¥ 17600
DANESE ダネーゼ EnzoMari エンツォマリ ライオン
¥ 26775
版画 珈琲貴族 【春音】 アールビバン
¥ 45900
Gustav Klimt【リアムンクの肖像III】lithograph直筆サイン
¥ 50000
掛軸 小川尚堂『南天に福寿草図』日本画 絹本 肉筆 共箱付 掛け軸 a12037
¥ 13182
★黄梅院/大徳寺『紫野 小林太玄』筆！『平常心是道』共箱(焼印有)/紙箱付★
¥ 11700
※ hiro様専用 掛軸 茶掛横幅 禅語 足立泰道「懈怠比丘 不期明日」共箱
¥ 12000
山縣有朋／書【安達健三／識】絹本 掛軸 識箱
¥ 9750
2467 小林太玄 「和敬清寂」 共箱 肉筆 紙本 掛軸 臨済宗 大徳寺 禅語
¥ 9360
【茶道具】茶掛 大徳寺 長谷川寛洲 『雲悠々水潺々』一行書 共箱
¥ 10530
中国墨 上海墨
¥ 32200
Shirley Bury『JEWELLERY 1789-1910』(全2冊揃)
¥ 17333
12B 9B 6B 印石
¥ 8580
美品 掛け軸 黄梅院 小林太玄作「福」共箱 禅語 茶掛け
¥ 13000
赤塚不二夫の色紙セット（額入り）
¥ 33150
Caruso St John Collected Works: Volume 2
¥ 11700
落札価格7410円
851 入札履歴
終了
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